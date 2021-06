Bei den Bauvorschriften im Emsland – das Foto entstand im Baugebiet Am Harkenberg in Schapen – spielen ökologische Vorgaben inzwischen eine wichtige Rolle.

Ludger Jungeblut

Lingen. Strikte Regeln oder bauen wie man will? Wer ein Haus im Emsland errichten will, muss sich darauf einstellen, vermehrt ökologische Aspekte beachten zu müssen, wie Nachfragen in Papenburg, Geeste und Spelle zeigen.

Was sagt die Stadt Papenburg? Die Kommune verfügt nach den Worten von Stadtbaurat Jürgen Rautenberg in weiten Bereichen über ein liberales Ortsbaurecht aus alten Bebauungsplänen. "Einzige Ausnahme ist die sogenannte Kanalbausatzun