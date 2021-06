Wohnen der Zukunft in Spelle: Konzept gibt nun die Richtung vor

Eine sehr hohe Bautätigkeit ist derzeit im dritten Bauabschnitt des neuen Wohnungsbaugebietes „Westlich der Umgehungsstraße“ zu beobachten. Perspektivisch hat die Ausweisung von neuem Bauland in Spelle aber geringere Relevanz.

Heinz Krüssel

Spelle. Mehr Nachverdichtung und günstige Wohnungen, weniger Bauland: So soll die Politik in Spelle in Zukunft beim Thema Wohnen entscheiden. Das ergibt sich aus einem nun beschlossenen Wohnraumversorgungskonzept.

Die Endfassung der Handlungsempfehlung ist in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates einstimmig beschlossen worden. Auf der Basis von Diskussionen in mehreren Strategieworkshops hatte das Planungsbüro Schulten Stadt- und Raumentwicklung da