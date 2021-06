Die Feuerwehr konnte am Freitagmorgen den Brand an einem Mehrfamilienhaus in Schapen schnell löschen.

Ludger Jungeblut

Schapen. Glimpflich ist am Freitagmorgen der Brand an einem Mehrfamilienhaus in Schapen an der Kolpingstraße verlaufen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot zur Stelle.

Wie die Polizei mitteilte, geriet gegen 7.30 Uhr eine geschlossene Jalousie durch eine brennende Kerze auf einem Balkon in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehren aus Schapen und Spelle löschten das Feuer zügig ab, sodass nur