Dieter und Carmen Brodatzki (rechts außen) gehen in den Ruhestand und bedanken sich bei den Verpächter Oliver und Dorothee Renzelmann (Mitte). Nachfolger sind Steve Bormann und Steffi Hildburger.

Krone

Spelle. Die Pächter der Gaststätte Krone in Spelle gehen in den Ruhestand. Der Nachfolger ist kein Unbekannter: Es ist Steve Bormann, der in Lingen die Wilhelmshöhe betreibt.

30 Jahre lang waren Dieter und Carmen Brodatzki Pächter der Gaststätte Haus Krone. Am 30. Juni gehen sie in den Ruhestand. Der neue Pächter steht schon in den Startlöchern: Steve Bormann, Geschäftsführer der "Wilhelmshöhe" in Lingen&nb