Corona-Impfung bei Krone in Spelle: Beschäftigte in der Produktion zuerst

Betriebssanitäter Dennis Schmidt impft am Montag im Krone-Impfzentrum in Spelle seinen Kollegen Michael Pohl.

Thomas Pertz

Spelle. 253 Beschäftigte der Maschinenfabrik Krone in Spelle sind am Mittwoch in der Firma gegen das Coronavirus geimpft worden. Dabei soll es nicht bleiben – und auch nicht bei Betriebsangehörigen.

Seckin Pehlivan war erleichtert. Er stand am Mittwochnachmittag im Besucherzentrum "Drive and Train" der Firma Krone in Spelle. Dort werden in den nächsten Wochen keine Besucher empfangen, sondern Betriebsangehörige aus der Produktion