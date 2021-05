Corona-Schutz für Kita-Kinder und Schüler: Luftfilter in Spelle gefordert

Luftfiltergeräte sollen in den Schulen und Kitas der Samtgemeinde Spelle zum Einsatz kommen. Dies haben die Fraktionen vom UBS und SPD/Lünner Liste im Samtgemeinderat beantragt.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Spelle. Luftfilter zum Schutz von Kindern vor Corona in Schulen in Kitas fordern das Unabhängige Bürgerforum Spelle (UBS) und die SPD/Lünner Liste in der Samtgemeinde Spelle. Auch die Kosten haben sie schon berechnet.

Zusätzlich sollen in den Schulen sämtliche Plätze zum Schutz der Schüler und der Lehrkräfte mit Trennwänden aus Plexiglas versehen werden. Dies geht aus einer Mitteilung des UBS hervor. "Anhaltend hohe Infektionszahlen führen zu p