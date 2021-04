Essen ohne Müll: Als emslandweit erste Gastronomen setzen Heino und Corinna Neerschulte vom Waldhotel in Lingen sowie Heinrich und Birgit Wübbel vom Gasthaus Spieker-Wübbel in Spelle (v. l.) auf das digitale Mehrwegsystem „Vytal“.

Anne Bremenkamp

Spelle. Mit App, aber ohne Pfand kulinarisch all das genießen, was auch der Umwelt schmeckt. Das Waldhotel in Lingen und die Gaststätte Spieker-Wübbel in Spelle zeigen, wie Schlemmen mit gutem Gewissen geht.

Essen einfach mitnehmen – ohne Verpackungswahnsinn, Plastikmüll und Papperlapapp: Als emslandweit erste Gastronomen setzen die Wirtsleute Corinna und Heino Neerschulte vom Waldhotel in Lingen-Schepsdorf sowie Brigit und Heinrich W