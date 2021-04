Zum dritten Mal ist Karl Felix (2. von links) zum Ortsbrandmeister ernannt worden - für seinen Einsatz dankten Spelles Bürgermeister Andreas Wenninghoff (links), Gemeindebrandmeister Alois Wilmes und Samtgemeindebürgermeisterin Maria Lindemann.

Heinz Krüssel

Spelle. Der "Chef" bleibt in schwerer Corona-Zeit an Bord: Karl Felix wird sechs weitere Jahre Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Spelle-Venhaus sein – und schon bald steht ein großes Projekt an.

Einstimmig hat der Rat der Samtgemeinde Spelle Karl Felix für weitere sechs Jahre ernannt. Der selbstständige Unternehmer bekleidet die Führungsposition seit dem Jahr 2009 und somit in der dritten Wahlperiode. Zuletzt war er als Ortsbr