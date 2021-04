Neue Partei Demokratie in Bewegung setzt im Emsland auf Nachhaltigkeit

Auch zur Kommunalwahl 2021 tritt die Partei Demokratie in Bewegung schon an.

Silas Stein/dpa

Spelle . Gewohntes hinterfragen und auf Nachhaltigkeit setzen. Das will die neue Partei Demokratie in Bewegung. In Spelle hat sich nun ein Kreisverband gegründet.

Einer Pressemitteilung zufolge trafen sich im Wöhlehof zehn Personen im Wöhlehof zur Konstituierung des Kreisverbandes Demokratie in Bewegung. In der Erklärung heißt es: "Die Werte, Transparenz und konsequente Wertschätzung der Partei