Bürgerbüro in Spelle einige Tage geschlossen

Wegen einer Softwareumstellung bleibt das Bürgerbüro in Spelle vom 21. bis 27. April geschlossen.

Samtgemeinde Spelle

Spelle . Aufgrund einer Software-Umstellung im Bürgerbüro in Spelle sowie in den Gemeindebüros in Schapen und Lünne kommt es im April zu beeinträchtigten Öffnungszeiten.

Laut Mitteilung der Samtgemeinde können am Montag, 19. April, und Dienstag, 20. April, nicht alle Angelegenheiten im Bürgerbüro erledigt werden. Davon betroffen ist die Beantragung von Personalausweisen oder Reisepässen. Von Mittw