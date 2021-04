Weshalb es jetzt in Schapen ein weiteres Corona-Testzentrum gibt

Nur ein kurzes Kribbeln in der Nase, dann war die Testung auf der Coronavirus für Thomas Mey aus Beesten schon vorbei. Das Test war negativ. Die Testung nahm Krankenschwester Evelyn Brink in Schapen vor.

Ludger Jungeblut

Schapen. Bürger können sich nun auch im Vereinsheim des FC Schapen kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Schnell und unkompliziert wurde aus einer Idee ein funktionierendes Testzentrum.

Seit einigen Wochen besteht bereits die Möglichkeit, dass sich Bürger Schnelltests in der Ludgerus-Apotheke (Inhaber Michael und Stephanie Koop) in der Kolpingstraße 5a in Schapen unterziehen. Die Apothekerinnen Franzisk