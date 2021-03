Unzufrieden mit der Vorgehensweise der Politik in der Corona-Krise ist Firmenchef Bernard Krone.

Krone-Gruppe

Spelle. Masken, Schnelltests, Hygienekonzepte: Die Corona-Maßnahmen haben die Krone-Gruppe aus Spelle seit Beginn der Pandemie Millionen Euro gekostet. Chef Bernard Krone kritisiert die Politik nun scharf.

Wie die Krone-Gruppe mitteilt, habe das Unternehmen in den vergangenen zwölf Monaten etwa 500.000 FFP2- und OP-Masken bestellt, davon seien bisher rund 300.000 an die insgesamt 5400 Mitarbeitenden an allen Produktions-Standorten w