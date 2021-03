Immenser Schaden: Neun Firmentransporter in Spelle aufgebrochen

Diebe wertvoller Werkzeuge sucht die Polizei Spelle.

Symbolbild: Jörn Martens

Spelle. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag an der Robert-Bosch-Straße und am Löchteweg insgesamt neun Firmentransporter aufgebrochen. Der Schaden liegt bei mehreren zehntausend Euro.

Nach Angaben der Polizei entwendeten die Täter aus den Fahrzeugen hochwertige Werkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977/929210 entgegen.