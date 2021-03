Warnstreik und Autocorso der IG Metall bei Krone in Spelle

Am Donnerstag kam es zu einem Warnstreik der IG Metall bei Krone in Spelle.

IG Metall Rheine

Spelle. Rund 600 Beschäftigte der Firma Krone in Spelle beteiligten sich am Donnerstag an einem Warnstreik. Die Forderung: Vier Prozent mehr Lohn.

Um 15.20 Uhr startete ein Autokorso durch Spelle mit über 300 Teilnehmern, heißt es in einer Pressemitteilung der IG Metall Rheine. Die Spätschicht war ebenfalls zur Teilnahme aufgerufen worden.„Wir wissen sehr wohl, dass unter Corona-Bedin