Polizist bei Corona-Kontrolle in Spelle angegriffen

Bei einer Kontrolle der Polizei in Spelle wurde ein Beamter von einem 22-Jährigen attackiert.

Spelle. Bei einer Corona-Kontrolle ist ein Polizist in Spelle von einem jungen Mann angegriffen worden. Der 22-Jährige war Teil einer Gruppe, die sich nicht an die Corona-Abstandsregeln gehalten hatte.

Wie die Polizei mitteilt, waren zwei Beamte am Freitagabend im Bürgerpark an der Straße Zur Krampelbrücke im Einsatz. Die Streifenbesatzung hatte zuvor eine Gruppe von mehreren Personen kontrolliert, weil sie sich nicht an die Corona-Schutz