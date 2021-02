Einbrecher durchsuchen altes Pfarrhaus in Schapen

Die Polizei sucht nach Zeugen des Einbruchs in Schapen. (Symbolfoto)

Friso Gentsch/dpa

Schapen. Unbekannte sind in Schapen in das alte Pfarrhaus eingebrochen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, ereignete sich der Vorfall zwischen dem 6. und 21. Februar an der Straße Am Pfarrhof. Bislang unbekannte Täter brachen demnach die Nebeneingangstür zum alten Pfarrhaus beziehungsweise zur alten Schmiede