Bürger sollen einen eigenen Wald an der Speller Aa bekommen

UBS-Ratsherr Klemens Grolle zeigt, wo der Bürgerwald nach Ansicht der Minderheitenfraktionen entlang der Speller Aa entstehen soll.

Ludger Jungeblut

Spelle . Die Fraktionen des Unabhängigen Bürgerforums Spelle (UBS) und der SPD im Gemeinderat Spelle setzen sich dafür ein, dass an der Speller Aa ein Bürgerwald entsteht.

Darüber wird der Rat in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 25. Februar, entscheiden. Die Zusammenkunft beginnt um 18 Uhr in der Aula der Oberschule. Dem Antrag zufolge zufolge soll die Verwaltung kurzfristig prüfen, ob sich di