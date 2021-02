Einkaufszentrum am Rathaus in Spelle darf erweitert werden

Neue Möglichkeiten ergeben sich für den Elektronikfachmarkt Mösker und dem Getränkemarkt Hoffmann durch die Ausweisung des Einkaufszentrums als Sonderbauflächen für großflächigen Einzelhandel.

Ludger Jungeblut

Spelle. Das Einkaufszentrum am Rathaus in Spelle soll den Kundenwünschen stärker gerecht werden. Das hat der Samtgemeinderat Spelle kürzlich im Rahmen der Bauleitplanung beschlossen.

In einer Sitzung in der Aula der Oberschule Spelle votierten die Mandatsträger einstimmig für eine entsprechende Änderung des Flächennutzungsplanes. Diese beinhaltet die Darstellung des am Rathaus gelegenen Einkaufszentrums als Sonderbauflä