Überall in Deutschland wollen sich Städte und Gemeinden an der Aktion Earth Hour beteiligen,

Andreas Friedric / www.imago-images.de

Spelle . Die Samtgemeinde Spelle beteiligt sich am 27. März an der weltweiten Aktion Earth Hour. Also einfach die gesamte Beleuchtung ausschalten? Das geht so einfach nicht.

Die Fraktionen des Unabhängigen Bürgerforums Spelle (UBS) und der SPD-Lünner Liste hatten den Antrag im Samtgemeindeausschuss eingebracht, der einstimmig angenommen wurde. Im Samtgemeinderat sicherte Samtgemeindebürgermeisterin Maria Lindem