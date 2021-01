Brand auf Terrasse in Spelle - Keine Verletzten

Die Feuerwehren Spelle und Venhaus mussten am Donnerstagabend den Brand einer Terrasse löschen.

Symbolfoto: R.Price via www.imago-images.de

Spelle. Am Donnerstagabend kam es zu einem Brand auf einer Terrasse eines Wohnhauses. Die Terrasse sowie die darauf befindlichen Möbel wurden bei dem Feuer stark beschädigt.

Der Brand geschah gegen 19 Uhr in der Dorfstraße in Spelle. Laut Polizei lag die Ursache in einem technischen Defekt einer Lampe, wodurch die Terrasse Feuer fing. Die Feuerwehren Spelle und Venhaus rückten mir 36 Einsatzkräften und vier Fah