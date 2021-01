Die Polizei spricht nach der Auflösung einer Firmen-Weihnachtsfeier in Spelle mittlerweile nicht mehr von einer FLucht von fünf Teilnehmern.

Gerd Schade

Spelle. Trotz der Einschränkungen zum Schutz vor Corona hat es bei einer Firma in Spelle am 18. Dezember eine Weihnachtsfeier gegeben. Die Polizei löste sie auf und meldete, fünf Teilnehmer hätten die Flucht ergriffen. Doch im Zuge des Bußgeldverfahrens wird jetzt deutlich: Das war wohl doch nicht so.

Bei dem Polizeieinsatz, der an einem Freitagabend gegen 21.15 Uhr im Bereich der Straße Südfelde stattfand, hatten es die Beamten nicht leicht. Zwei der Teilnehmer an der Feier griffen die Polizisten an. "Die beiden haben so heftig Widersta