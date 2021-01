Kein Neujahrsempfang, aber eine Auszeichnung in Schapen

Der Schapener Bürgermeister Karlheinz Schöttmer (links) und der Vorsitzende des Heimatvereins, Hermann Hofhus, freuen sich über das neue Backhaus.

Heinz Krüssel

Schapen. Einen Neujahrsempfang gibt es in der Gemeinde Schapen wegen Corona 2021 nicht. Eine Auszeichnung fürs Jahr 2020 gab es dennoch - und auch eine gute Nachricht für Bauwillige kündigte Bürgemeister Karlheinz Schöttmer nun in einem Video an.

Schöttmer und Samtgemeindebürgermeisterin Maria Lindemann geben in dem 13-minütigen Clip, den die Samtgemeinde Spelle in Zusammenarbeit mit dem Lingener Medienunternehmen Ems-TV erstellte, einen digitalen Rückblick und weisen auf geplante P