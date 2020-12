Spelle. Dass Weihnachten in diesem Jahr anders gefeiert werden würde als sonst, ahnten die Katechetinnen und Eltern der Kommunionkinder im Speller Ortsteil Venhaus schon früh. Doch aufs Krippenspiel wollten die Venhauser nicht verzichten - und so feiert die Alternative an Heiligabend Premiere.

Bereits im Oktober kam die Frage auf, ob das traditionelle Krippenspiel überhaupt in der Kirche mit den Kindern eingeübt und aufgeführt werden könne, schreibt Gemeindekatechetin Maria Kampel über ihr Projekt. Man habe beschlossen, auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Der Herbst, als die Corona-Vorschriften noch Spielraum boten, sollte für das alternative Projekt genutzt werden. Schnell wurden Helfer und Unterstützer gefunden.

Jessica Franke-Seggering

„Ich habe früher hobbymäßig Filme gedreht, geschnitten und vertont, daher habe ich mich sofort bereit erklärt, die technische Leitung zu übernehmen“, erklärte Hannah Timmer, selbst Mutter eines Kommunionkindes. Daraufhin wurden die Spielorte für die jeweiligen Szenen und Wege überlegt und Familien aus Venhaus stellten ihr Anwesen als Drehort zur Verfügung. Die nun entstandene Geschichte, weicht zwar ein wenig von der im Evangelium ab, was an der Botschaft allerdings nichts ändert.

Pfarreiengemeinschaft Spelle

Der Befehl des Kaisers erfolgt nun im historischen Burgpark und die Herbergssuche geht quer durch das kleine, ländlich geprägte Dorf Venhaus. Die Maria bekommt statt des Esels ein kleines Pony für ihren schweren Weg, und sogar für den kleinen Jesus wurde ein echtes Baby gefunden: Jasper Schütte, ein Cousin der Maria-Darstellerin Emma Schütte, meistert seinen ersten großen Auftritt im Alter von nicht einmal zwei Monaten perfekt. Auch die Feuerwehr unterstützt das Vorhaben, indem sie die Szene der Engel auf dem Feld mit einem großen Strahler ausleuchtet.

Jessica Franke-Seggering

Maria Kampel, Gemeindekatechetin und zuständig für die Vorbereitung und Durchführung der Krippenfeier, verteilte die Rollen und Texte an die Kinder, organisierte Requisiten und hatte am Drehtag ein Auge auf dem engen Zeitplan: „Die Gottesdienste werden in diesem Jahr von sehr viel weniger Menschen besucht werden, als gewöhnlich. Die Besucheranzahl ist begrenzt, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Einige Familien bleiben aus Angst vor einer möglichen Ansteckung zuhause. Für alle nun so eine tolle Alternative zu haben, ist einfach wunderbar,“ freut sie sich.

Großer Zusammenhalt im kleinen Dorf

„Der Film zeigt den Zusammenhalt in unserem kleinen Dorf und war so nur möglich mit großer Unterstützung aus der Elternschaft", betont Maria Kampel. "Die spürbare Freude der Kinder am Schauspiel transportiert authentisch die frohe Botschaft des Lukasevangeliums.“

Die Premiere des Films findet am Heiligabend in allen Krippenfeiern der Pfarreiengemeinschaft Spelle statt und wird anschließend auf der Homepage der Pfarreiengemeinschaft für die private Nutzung veröffentlicht.