Spelle. Mit der Einweihung seiner neuen Außenstelle in Spelle hat das Lingener Christophorus-Werk auf seinem Weg, dezentrale Integrations- und Inklusionsangebote „nah bei den Menschen“ zu schaffen, jetzt einen entscheidenden Schritt getan.

An der Straße „Zu den Kämpen“ in unmittelbarer Nachbarschaft zur Kindertagesstätte „An der Bahn“ beherbergt der zweigeschossige Neubau des C-Werks auf rund 750 Quadratmetern Nutzfläche unter anderem eine Wohngruppe der Kinder- und Jugendhilfe sowie separate Beratungs- und Förderräume als Quartierbüro für alle ambulanten Angebote des christlich orientierten und gemeinnützigen Sozialunternehmens.

„Wir fühlen uns gut angekommen in Spelle“, begrüßte Dr. Walter Höltermann als Vorsitzender des C-Werk-Trägervereins die Gäste der coronabedingt um einige Monate nach hinten verschobenen Einweihung. Zur inhaltlichen Dimension unterstrich Georg Kruse als C-Werk-Geschäftsführer: „Wir verfolgen schon lange die Idee, dass Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam aufwachsen, lernen, wohnen und arbeiten, dabei aber gleichzeitig die individuelle Begleitung und Förderung erhalten, die sie benötigen. Dieses Vorhaben zu verwirklichen gelingt uns in der schon lange währenden Kooperation mit der Samtgemeinde Spelle besonders gut.“

In dem Quartierbüro der neuen Außenstelle können Menschen mit Behinderung vor Ort Beratung und Begleitung in Bereichen wie Arbeit, Wohnen oder Freizeit erfahren. Zudem nimmt dort die Frühförderung einen großen Stellenwert ein. In der dort ebenfalls untergebrachten, sogenannten „familienanalogen“ Wohngruppe der Kinder- und Jugendhilfe (ein Tochterunternehmen des C-Werks) leben derzeit zehn junge Menschen zwischen sechs und 19 Jahren. Aufgrund komplexer Problemlagen können sie nicht in ihren eigenen Familien bleiben. In der Wohngruppe aber wachsen sie wie in einer Familie mit festen Bezugspersonen auf und können so den Weg in die Selbständigkeit erlernen.

Die beiden Hauptbetreuenden der Wohngruppe, die Pädagogen Clara Voget und Simon Wittrock, wohnen als Paar mit ihren beiden gemeinsamen Kindern Tür an Tür in demselben Gebäude und dennoch in einer eigenen Wohnung. Ihnen zur Seite steht ein fachlich wie auch menschlich kompetentes Team. Wie Klazina Hartholt als Leiterin der Kinder- und Jugendhilfe betonte, sei das „familienanaloge“ Konzept auf eine langfristig ausgelegte, individuelle Beziehungsarbeit mit hoher Präsenz ausgerichtet. Nur so erfahren die aus schwierigen Lebenssituationen stammenden Kinder und Jugendlichen dringend benötigte Kontinuität, Stabilität, Verbindlichkeit und Geborgenheit. Gut integriert seien sie in Spelle längst, beispielsweise aktiv im Sportverein, im Kolping oder in der Feuerwehr.



Bereicherung für den ländlichen Raum

„Eine Riesenbereicherung für den ländlichen Raum und für Spelle“, zeigte sich Samtgemeindebürgermeisterin Maria Lindemann überzeugt, dass Menschen mit Einschränkungen oftmals lange Wege scheuen, aber kurze Wege wagen und dann mit ihren Nöten und Sorgen nicht alleine bleiben. Die Schlüsselübergabe erfolgte durch den Architekten Günter Liedtke vom Lingener Architekturbüro Liedtke+Lorenz, der insbesondere die Arbeit der Handwerksbetriebe würdigte. Er hob zudem die termingerechte und unterhalb der angepeilten Kosten gebliebene Fertigstellung der „spannenden Mischarchitektur“ hervor, für die Pfarrer Ludger Pöttering und Pastor Konrad Pfannkuche abschließend den Segen Gottes und eine segensreiche Arbeit der dort wirkenden Menschen erbaten.