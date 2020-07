Osnabrück. Die 15. große Strafkammer des Landgerichts Osnabrück hat drei Männer wegen des Vorwurfs des gewerbsmäßigen Diebstahls von hochwertigen Reifen im großen Stil verurteilt. Zwei der Männer müssen für mehrere Jahre in Haft. Gegen den dritten Angeklagten wurde eine Bewährungsstrafe verhängt. Tatorte waren unter anderem auch im Emsland.

