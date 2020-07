"Haus der Familie" in Spelle bietet Spaß in den Ferien

Nach dem letzten Schultag wartet auf die Kinder und Jugendlichen in Spelle ein ein Programm im "Haus der Familie".

Arne Dedert/dpa

Spelle. Spaß, Kreativangebote, Bewegung und Spiele: Das Familienzentrum „Haus der Familie“ der Samtgemeinde Spelle bietet in Kooperation mit dem Landkreis Emsland in den Sommerferien eine "Ferienbetreuung für Grundschulkinder“ sowie in Zusammenarbeit mit der Jugendpflege eine „Ferienbetreuung für Schüler der 5. und 6. Klassen“ an.