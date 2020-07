Nach vier Jahren als Leiterin der St. Johannes Kindertagesstätte in Spelle wurde Elena Haffke (3. v. l.) jetzt im coronabedingt kleinen Kreis, aber mit großer Wertschätzung in ihre Heimat Osnabrück verabschiedet. Neue Leiterin wird Luise-Maria Liebing (2. v .l.).

Anne Bremenkamp

Spelle. Vier Jahre lang hat Elena Haffke mit viel Herz, Hand und Verstand die Kindertagestätte St. Johannes in Spelle geleitet. Um Familie und Beruf besser in Einklang zu bringen, übernimmt die junge Mutter jetzt die Leitung eines Kindergartens in ihrer Heimat Osnabrück.