Spelle. Im Einsatz gegen das Coronavirus hat sich Maria Dagge aus Spelle an ihre Nähmaschine gesetzt, um Mund-Nasen-Bedeckungen zu nähen. Gegen eine Spende hat sie die Masken zum Verkauf angeboten und den Erlös nun an die Speller Tafel übergeben.

