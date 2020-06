Spelle. Wegen der Corona-Krise gibt es im Jahr 2020 in der Pfarreiengemeinschaft Spelle-Schapen-Lünne-Venhaus keine "leibhaftige", sondern am Donnerstag, 11. Juni, eine digitale Fronleichnamsprozession. Darauf verweist Gemeindereferentin Christin Völker-Gerd in einer Pressemitteilung.

