Geplanter Neubau für Feuerwehr in Schapen nimmt Formen an

Seit 1975 hat die Ortsfeuerwehr Schapen ihr Domizil im Feuerwehrhaus an der Hörstraße.

Heinz Krüssel

Spelle. Die Planungen für den Bau eines neuen Feuerwehrhauses für die Ortsfeuerwehr Schapen nehmen konkrete Formen an: Einstimmig hat der Samtgemeinderat Spelle in seiner Sitzung der 53. Änderung des Flächennutzungsplanes für die rund 3000 Quadratmeter große Fläche in der Gemeinde Schapen zugestimmt.