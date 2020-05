Spelle. In Spelle ist am Freitag ein Auto durch ein Feuer zerstört wurden. Verletzt wurde niemand bei dem Brand.

Ex voluptatem corrupti ea voluptatem deleniti. Maiores saepe ut voluptatibus vel provident aut quibusdam non. Debitis neque voluptas et omnis numquam quis.

Ut quos itaque ullam ducimus adipisci delectus in.