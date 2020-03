Spelle. Laut einer Mitteilung der Polizei wird seit Dienstagmittag, 24. März, der 60-jährige Alexander W. aus Spelle vermisst. Er hat sich vermutlich mit dem Fahrrad gegen 12 Uhr von seinem Wohnhaus an der Schapener Straße in unbekannte Richtung entfernt.

