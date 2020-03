Spelle. Laut einer Mitteilung der Polizei war seit Dienstagmittag, 24. März, ein 60-jähriger Mann aus Spelle vermisst worden. Er hatte sich vermutlich mit einem älteren, silbernen Herrenfahrrad gegen 12 Uhr von seinem Wohnhaus an der Schapener Straße in unbekannte Richtung entfernt. Am Mittwoch wurde er gefunden.

At expedita praesentium fugit. Autem officia ullam quis quibusdam ex officia aliquam. Nesciunt velit ad ut qui. Qui ut in tempore eveniet. Rerum rerum ratione et aut exercitationem omnis occaecati. Maiores et et et modi. Perferendis in esse blanditiis.