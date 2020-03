Auszeichnung in Schapen: 100 Mal Blut gespendet CC-Editor öffnen

Wegen der Corona-Krise ist gerade jetzt das Blutspenden wichtig. Foto: Christian Charisius/dpa

Schapen. Bei der Blutspende des Deutschen Roten Kreuzes in der Gaststätte Rosken in Schapen hat es zwei besondere Ehrungen gegeben: Leo Stemann und Helmut Brüggemann traten jeweils zu ihrer 100. Blutspende an.