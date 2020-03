Bei Baggerarbeiten in Schapen wurde am Dienstagabend eine Gasleitung beschädigt. Foto: Samtgemeinde Spelle

Schapen. Nach der Beschädigung einer Erdgasleitung in Schapen am Dienstagabend konnten etwa 30 Personen, die von der Polizei und der Feuerwehr aus ihren Wohnungen evakuiert wurden, gegen Mitternacht in ihre Häuser zurückkehren. Das teilte am Mittwoch Gemeindebrandmeister Alois Wilmes mit. Es kam niemand zu Schaden.