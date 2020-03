Spelle. Wegen der Coronavirus-Pandemie sind das Rathaus der Samtgemeinde Spelle sowie die Gemeindebüros in Schapen und Lünne ab sofort und bis auf weiteres geschlossen. Das hat die Samtgemeinde am Sonntag mitgeteilt.

