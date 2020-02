Spelle. Das Persönliche Budget soll Menschen mit Behinderung bei der selbstbestimmten Freizeit- und Alltagsgestaltung unterstützen. Diese Teilhabeleistung ist allerdings bislang noch weitgehend unbekannt. Das will die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) mit einer Ausstellung ändern, die vom 2. bis 8. März 2020 im Rathaus der Samtgemeinde Spelle zu sehen sein wird.

Das hat die EUTB jetzt mitgeteilt. „Leider erfahren wir in unseren Beratungen immer wieder, dass das Persönliche Budget oft nicht bekannt ist. Es wird deshalb nur selten in Anspruch genommen“, wird Melanie Rüther von der EUTB-Stelle in Lingen in der Pressemitteilung zitiert. Dabei stehe Menschen mit Behinderung laut Bundesteilhabegesetz diese finanzielle Unterstützung zu. EUTB-Mitarbeiterin Ruth Schrewe ergänzt: „Wir wollen deshalb über die Chancen und Möglichkeiten dieser Teilhabeleistung informieren.“ Menschen mit Behinderungen könnten damit die individuell erforderliche Unterstützung organisieren. „So sind sie Kunden und treten aus der Rolle der zu versorgenden Person heraus“, erklärt Rüther.

„Die in der Wanderausstellung enthaltenen Informationen sollen helfen, Ängste und Hemmungen abzubauen, die im Zusammenhang mit dem Persönlichen Budget bestehen“, so Schrewe. Die Wanderausstellung mit dem Titel „Persönliches Budget – Mehr als Geld“ erläutere umfassend und verständlich die vielfältigen Möglichkeiten, die das Budget bietet. Unklarheiten und Unsicherheiten sollen auf diese Weise beseitigt werden.

Die Ausstellung ist vom 2. bis 8. März 2020 im Rathaus der Samtgemeinde Spelle zu sehen. Die Eröffnungsveranstaltung in Spelle findet am 2. März 2020 um 11 Uhr im Speller Rathaus im Beisein der Samtgemeindebürgermeisterin Maria Lindemann statt.