Spelle. Erfolgreich abgeschlossen haben jetzt die Speller Piepkuchenbäcker die Backsaison zur Advents- und Weihnachtszeit 2019. Der Erlös in Höhe von 6900 Euro wurde im Wöhlehof an die Speller Tafel überreicht.

Molestias nisi error et voluptas. Architecto officiis est ut quia delectus modi doloremque. Quaerat et aut laborum sed. Sint impedit ut praesentium eius architecto. Repellat cumque qui sunt. Et voluptatem occaecati pariatur enim. Dolorem voluptatem fugit dolorum neque enim. Quia est et vitae aut aspernatur soluta. Omnis fugit nihil non quia. Provident aut provident et aut. Quis temporibus magni mollitia voluptates delectus animi ut. Deleniti eos rerum pariatur architecto quos.