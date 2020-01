Spelle. Im gut besuchten Wöhlehof sind die erfolgreichen Sportler der Laufgruppe des SC Spelle-Venhaus für ihre Erfolge im Vorjahr ausgezeichnet worden.

Dabei waren einer Mitteilung zufolge junge und ältere Läufer vertreten. Nico Stappers trainiert seit einem Jahr in der Leichtathletikgruppe und erreichte auf Anhieb in der Altersklasse (AK) 14 über 5 Km den 1. Platz in der Kreisbestenliste mit einer Zeit von 25:34 Minuten. Ina Beenen betreibt den Sport hingegen seit vielen Jahren und belegte in der AK 15 mit 22:47 Minuten den 1. Platz.

Nele Segger wurde für den 1. Platz in der AK WJU 20 beim EL-Cup über 5 Km ausgezeichnet. Landesmeisterin im Halbmarathon (1:25,14 Std.) und Vize-Landesmeisterin über 10 Km (37:51 Min.) wurde Anna Veltmann. Die Routiniers Jan Veldhuis (AK M 30 Halbmarathon in 1:25,15 Std. und Marathon in 3:27,44 Std.), Ulrich Wilke (AK M 50 Halbmarathon in 1:34,21 Std.) und Conny Bohnen (AK W 55 Halbmarathon in 1:55,49 Std.) wurden ebenfalls für 1. Plätze in der Kreisbestenliste ausgezeichnet.

Dass das Alter kein Hindernis für gute sportliche Leistungen ist, zeigten Hedwig Reker (W 60 10 Km in 58:53 Min.) und Maria Dieckmännken (W 70 Halbmarathon in 2:12,36 Std.), wobei Hedwig Reker auch den 1. Platz beim EL-Cup über 10 Km erreichte. Als Läufer des Jahres wurde der Marathonläufer Helmut Beumer ausgezeichnet. In der neuen Kategorie Nachwuchsläufer des Jahres ehrte der Verein David Ginten für sechs Emslandmeistertitel, zehn erste Plätze in der Kreisbestenliste und einem EL-Cup-Sieg in den Jahren 2014 bis 2019.