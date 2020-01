Ein fünfjähriges Kind ist am Dienstagmorgen in Höhe des Kindergartens an der Höltingstraße in Spelle von einem Fahrzeug erfasst worden. Foto: dpa

Spelle. Ein fünfjähriges Kind ist am Dienstagmorgen in Höhe des Kindergartens an der Höltingstraße in Spelle von einem Fahrzeug erfasst worden. Es wurde ins Krankenhaus gebracht.