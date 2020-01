Viele Angebote im Wöhlehof in Spelle für jedermann CC-Editor öffnen

Laden zu den kulturellen Veranstaltungen des Wöhlehofes in 2020 ein (v.l.): Stefan Holtkötter, Hugo Gelze (Wöhlehof), Samtgemeindebürgermeisterin Maria Lindemann, Ingrid Wolbers (Wöhlehof), Elisabeth Korte (Vorsitzende Forum Kultur Erleben) und Bürgermeister Andreas Wenninghoff. Foto: Samtgemeinde Spelle

Spelle. Der Wöhlehof in Spelle zeigt sich auch in diesem Jahr als rühriges Veranstaltungszentrum mit einer starken kulturellen Vielfalt. Ein Blick in das neue Kulturprogramm 2020 lässt die große Bandbreite der Aktivitäten erkennen und lädt dazu ein, Kultur zu erleben.