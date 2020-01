Spelle. Ein Feuer hat am Donnerstagvormittag den Saal des Restaurants Moorcafé in Spelle völlig zerstört. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei bezifferte den Schaden mit mehreren zehntausend Euro.

