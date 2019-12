Spelle. Ein kleiner, aber feiner Weihnachtsmarkt sowie der musikalische Abend an der Oberschule Spelle erbrachte 850 Euro, den die Schülervertretung auf 100 Euro aufrundete. Über diesen Betrag darf sich nun das Lingener Kinderhospiz Löwenherz freuen.

Die gesamte Veranstaltung wurde weitestgehend von der Schülervertretung unter Leitung von Anne Staggenborg geplant und organisiert. Mithilfe vieler fleißiger Hände der Schüler und der Lehrkräfte wurden an Nachmittagen und während der Schulzeit Plakate gemalt, gebastelt und anderes vorbereitet.



Die SV hatte sich – ganz im Sinne des weihnachtlichen Geistes – Gedanken gemacht, wie die Schüler aus Spelle, denen es doch gut geht, etwas für Kinder tun können, denen es nicht so gut geht. Daraus entstand die Idee alle Einnahmen aus der Veranstaltung dem Kinderhospiz Löwenherz zu spenden.

Alle zu verkaufenden Leckereien und Getränke wurden kurz vor Beginn des Weihnachtsmarktes zusammen mit der tatkräftigen Hilfe von Frau Fischer sowie der Schülerfirma Catering and More und Schülern der Hauswirtschaftskurse vorbereitet.

Im Anschluss startete der musikalische Abend. Schüler präsentierten ihre musikalischen Talente - u.a. am Klavier oder dem Akkordeon - und läuteten die Weihnachtsstimmung ein. Die Musical-AG – in den bewährten Händen von Birgit Giesicke von Bergh und Yvonne Barbier - stellte das “Zauberlatein” aus “Die unglaubliche Reise mit der Zeitmaschine” vor, der Schulchor unter der Leitung von Franziska Weißenberger legte einen grandiosen Auftritt mit “Shallow” aus “A star is born” hin und die Hip Hop-AG – geleitet von der Schülerin Natascha Boxberger und Beyza Aslan - stellte einen Hip Hop-Remix vor. Nach einer kurzen Pause trat die Schulband mit “All I want for Christmas” auf und als Höhepunkt stellte der Lehrer(Innen)-Chor den einstudierten Song “There will be a time” vor.

Der musikalische Abend und damit auch der Weihnachtsmarkt wurden durch Karsten Bittigaus Dankesrede mit weihnachtlichen Worten und herzlichem Dank an alle Beteiligten beendet.

Bei der Übergabe des Schecks an Sabine Dirkes vom Hospiz in Lingen war die Freude bei allen beteiligten Schülern sowie den Lehrkräften groß als bekannt wurde, dass der Abend rund 850 Euro erbracht hatte. Die SV stockte daraufhin den Betrag auf 1000 Euro auf und der symbolische Scheck wurde unter den freudig strahlenden Kinderaugen überreicht.