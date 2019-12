Spelle. Im Mittelpunkt der Generalversammlung des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Spelle-Venhaus hat die Ehrung von Alfons Bültel für 70-jährige Mitgliedschaft gestanden.

Der Feuerwehrmusikzug Spelle-Venhaus hat laut Pressemitteilung wieder ein Jahr zahlreicher Proben und Auftritte hinter sich gebracht. Auf der Generalversammlung wurden 26 Auftritte und 34 Probenabende verzeichnet.

Alfons Bültel ist mit 85 Jahren das älteste aktive Mitglied. Der erste Vorsitzende Günter Brink ehrte ihn für 70-jährige Mitgliedschaft. Darüber hinaus führt Alfons Bültel die Anwesenheitsstatistik bei den Proben an. Unter Standig Ovations wurden ihm dazu die herzlichsten Glückwünsche ausgesprochen sowie ein Präsentkorb überreicht. Darüber hinaus gab es weitere Ehrungen: Der ehemalige erste Vorsitzende Georg Roling bereichert schon seit 50 Jahren den Musikzug mit seiner Trompete. Zudem blickt Matthias Oevermann auf 40-jährige Mitgliedschaft zurück. Des Weiteren wurde Heiner Striet für 25 Jahre musikalischen Einsatz ausgezeichnet.

Elke Evers wurde von der Versammlung in ihrem Amt als zweite Vorsitzende bestätigt. Ebenso wurden Nicole Wilde als Schriftführerin, Magdalena Evers als Notenwartin und Linda Drees als Pressewartin einstimmig wiedergewählt. Jonas Thale wurde als Ersatz für Mirjam Egbers, die als Notenwartin ausschied, im Vorstand begrüßt. Darüber hinaus übergab Mike Wilde seine Tätigkeit als Jugendwart an Lukas Dagge. Zur großen Freude der Versammlung wurde Katharina Kohle zur stellvertretenden Dirigentin neben Reinhold Thale bestimmt. Ihr bisheriges Amt als Jugendwartin wird von nun an Jana Scheepers übernehmen.



Musikalische Bandbreite

Anschließend wurden die Trompetenspieler Max Scheepers und Michel Felix in den Musikzug aufgenommen. Günter Brink hieß sie sowie zwölf Mitglieder, die nun ins Probejahr starten, herzlich im Musikzug willkommen. In den Berichten der Dirigenten Reinhold Thale für das Hauptorchester und Katharina Kohle für die Prestogang wurde besonders die musikalische Bandbreite hervorgehoben. Von Polkas über Märsche bis hin zu modernen Popmedleys und Weihnachtsliedern ist im Repertoire des Feuerwehrmusikzugs so einiges zu finden. Das Jahr 2019 war besonders von der Gründung eines Kinderorchesters sowie dem Ausflug ins Weingebiet Altenahr geprägt. Abschließend wurde bekannt, dass das 125-jährige Bestehen im Jahr 2023 groß gefeiert werden soll.