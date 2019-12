Aufwachsen in Mehrsprachigkeit als Chance: Infoabend in Spelle CC-Editor öffnen

In den hiesigen Kitas werden Kinder aus verschiedensten Herkunftsländern betreut. Foto: Landkreis Emsland

Spelle . Aufwachsen in Mehrsprachigkeit als Chance: Zu diesem Thema findet am Montag, 6. Januar, von 18 bis 19.30 Uhr im Wöhlehof ein Infoabend für Ehren- und Hauptamtliche in der Arbeit mit neu zugewanderten Menschen in der Samtgemeinde Spelle statt.