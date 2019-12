Spelle. Nach einem Unfall am Mittwochmorgen ist die B 70 bei Spelle wieder freigegeben worden. Ein Auto war zuvor mit einem Lkw kollidiert. Dabei wurde der Fahrer nach Auskunft der Polizei schwer verletzt.

