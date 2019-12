Spelle. Ein besonderes Fahrzeug war in Spelle zu Besuch: Das Sternsingermobil des Kindermissionswerkes informierte rund um die Sternsingeraktion und lud zum Mitmachen und Entdecken ein.

Britta Bauer, Referentin beim Kindermissionswerk, klappte den 3,5-Tonner zentral vor der Speller St.-Johannes-Kirche auf, um vormittags einen Ort für die Dritt- und Viertklässler der Venhauser Grundschule zu bieten. Dort wurde einer Mitteilung zufolge Wesentliches zur Sternsingeraktion vermittelt. Aber auch Spiel und Spaß kamen nicht zu kurz.

Dabei konnten erfahrene Sternsinger genauso etwas lernen, wie Kinder, die bis jetzt nicht aktiv bei der Sternsingeraktion mitgemacht hatten. Es ging um die Gegenstände, die ein Sternsinger als Ausrüstung für seinen Dienst braucht und um die biblische Geschichte der drei Sterndeuter, die das neu geborene Jesuskind an der Krippe besuchen. Die Spendenprojekte und die persönlichen Geschichten einzelner Kinder, denen durch die Sternsingeraktionen der letzten Jahre weltweit geholfen werden konnte, wurden lebendig mit den Kindern erarbeitet.



Seit 1959 gehen in Deutschland jeder Jahr rund um den Dreikönigstag am 6. Januar etwa 500.000 Sternsinger als Könige durch die Gemeinden und Städte in ganz Deutschland und sammeln in der größten Aktion von Kindern für Kinder, die dieses Mal unter dem Motto „Frieden! Im Libanon und weltweit“ steht. „Außerdem bringen die Sternsinger zu Beginn des neuen Jahres den Segen in die Häuser, den sie anschreiben oder aufkleben, und zeigen dadurch den Menschen, dass Gott sich ihnen zuwendet und ihr Leben begleitet“, erläuterte Pastoralreferent Dominik Witte. Er hatte vor Ort die Verantwortung für den Besuch des Mobils übernommen.

Nachmittags waren die Sternsingergruppen aus den Kirchengemeinden Spelle, Schapen, Lünne und Venhaus, die zur Pfarreiengemeinschaft Spelle gehören, zum Besuch des Sternsingermobils eingeladen. Auch wenn das Wetter sehr zu wünschen übrig ließ, hielt Britta Bauer der nass-kalten Witterung stand und begeisterte die Jungen und Mädchen in diversen Durchläufen für die Sternsingeraktion. „Ich wünsche euch, dass ihr viele Jahre gerne als Sternsinger unterwegs seid“, verabschiedete sie die Sternsinger. Denn auch Bauer war vor Jahren selbst Sternsingerin gewesen und gehört nun mit zwei Kollegen zum Team des Sternsingermobils. Es ist in ganz Deutschland unterwegs, um auf die Aktion aufmerksam zu machen und die Gemeinden vor Ort zu unterstützen.