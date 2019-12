Spelle. 54 Vereine, Verbände, Institutionen und Organisationen aus dem Geschäftsgebiet der Volksbank Süd-Emsland durften sich jetzt über eine vorgezogene Weihnachtsbescherung freuen: das ehrenamtliche Engagement wurde mit einer Gesamtspende in Höhe von 60.000 Euro anerkannt.

Die jährliche Ausschüttung dieser Summe habe Tradition und ergebe sich aus Mitteln der Volksbank Süd-Emsland und den Reinerträgen der VR-Gewinnspargemeinschaft, erläuterte Vorstand Reimund Kempkes. „Für uns ist die Spendenübergabe immer eine besondere Freude. Auch in diesem Jahr beschenken wir so kurz vor Weihnachten aktive Mitgestalter des gesellschaftlichen Lebens mit Geldbeträgen zwischen 500 und 5000 Euro“, so Kempkes im Saal der Gaststätte Spieker-Wübbel in Spelle-Venhaus. Er hieß die Spendenempfänger auch im Namen seiner Vorstandskollegen Norbert Focks und Bernhard Hallermann willkommen.

Bei der Ermittlung der Spenden seien Investitionsvolumen und Größe des jeweiligen Vereins ebenso berücksichtigt worden wie eine gerechte Verteilung im Geschäftsgebiet. Ziel sei es zudem, dass die Spenden in der Summe in etwa dem Geschäftsvolumen der einzelnen Filialstandorte entsprechen. „Wir glauben, mit dieser Lösung eine faire Aufteilung zu erreichen", erläuterte Reimund Kempkes das VR-Gewinnsparen, das nach seiner Aussage seit 65 Jahren zu den attraktivsten Lotterien gehöre. „Mitmachen lohnt sich – für die Bank und für die Generation“, zeigte sich der Banker überzeugt.

Die Spendenempfänger Von 500 bis 5000 Euro 5.000 Euro: Katholische Kirchengemeinde St. Ludgerus, Schapen; 2.500 Euro: Katholische Kirchengemeinde St. Servatius Beesten, Sportverein Blau-Weiß Lünne; 2.000 Euro: Tennisclub Rot-Weiß Salzbergen, Schützengesellschaft der Stadt Freren und Schützenverein Geringhusen-Setlage-Ostwie; 1.500 Euro: Sportverein Wettrup, S.V. Alemannia Salzbergen; 1.000 Euro: Feuerwehrmuseum Salzbergen, Katholische Kirchengemeinde Freren und Bücherei der Kirchengemeinde, Lions-Club Lingener Land, Familienzentrum Emsbüren, Bürgerschützenverein Salzbergen, Bürgerstiftung der Volksbank Lengerich, Kulturkreis impulse, Freren, Hospiz-Team Abendstern Salzbergen, SV Adler Messingen, SV Concordia Emsbüren, Sportverein Lengerich-Handrup, Hospiz-Gruppe Spelle, Sozialdienst Katholischer Frauen Freren; 750 Euro: Katholische Kirchengemeinde Lengerich, FC 47 Leschede, Schützenverein Halverde, Kindertagesstätte St. Antonius Messingen, Bergler Jagdhornbläser Emsbüren, Schützenverein Handrup, Musikverein Beesten-Lünne, Förderverein „Kleine Leute e.V.“ Andervenne, Förderverein der Waldschule Leschede, Blasorchester Handrup; 500 Euro: Bürger-Schützenverein Emsbüren, Förderverein der Oberschule Lengerich, Heimatverein Lünne, Chor InTakt Messingen, Förderverein Marienkindergarten Halverde, Förderverein der Johannes Grundschule Spelle, Dorfgemeinschaft Listrup, Evangelische Kirchengemeinde Freren-Thuine, Kirchengemeinde St. Andreas Andervenne, Kulturkreis Kirchspiel Emsbüren, Katholische Öffentliche Bücherei St. Johannes Spelle, Förderkreis der Grundschule Messingen, Landwirtschaftlicher Ortsverband Schale, LandFrauenVerein Freren-Spelle, Kita St. Franziskus Emsbüren, Cäcilienchor Holsten-Bexten, Kfd Thuine, Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Spelle-Venhaus, Interessengemeinschaft Spielplatz Heitel, Bücherei der Katholischen Kirchengemeinde Schapen, Katholische Kirchengemeinde Herz-Jesu KÖB Handrup, Theatergruppe Messingen-Brümsel, Kolpingsfamilie Emsbüren, SoVD Ortsverband Spelle, Schapen, Lünne.

Üblich ist auch, dass drei Spendenempfänger die Möglichkeit haben, sich kurz vorzustellen und den geplanten Einsatz des Spendenbetrages zu erläutern. Für den Kulturkreis Kirchspiel Emsbüren wies Vorstandsmitglied Friedhelm Wolski-Prenger auf die vielfältigen kulturellen Veranstaltungen hin. Seit sieben Jahren werde alljährlich ein Theaterstück auf dem Heimathof in Emsbüren aufgeführt. Die Spende werde für das Projekt „Hamlet – Dänen am Rande des Nervenzusammenbruchs“, verwendet.

Hans-Werner Wietstock präsentierte das Feuerwehrmuseum Salzbergen, das seit 1994 bestehe und historische Feuerwehrfahrzeuge sowie Geräte sammele. Es sei ein besonderes Anliegen der Verantwortlichen, Kindern die Feuerwehr näher zu bringen. Dieses könne am besten vermittelt werden, wenn sich die Kinder als echte Feuerwehrleute fühlen und eine entsprechende Uniform tragen. Dafür solle die Spende eingesetzt werden.

Der Sozialdienst Katholischer Frauen Freren ist eine Dependance der SKF Lingen. In Freren wird unter anderem von 40 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen ein soziales Kaufhaus betrieben unter dem Motto „Gutes tun für sich und andere.“ Die Einrichtung finde viel Zuspruch bei bedürftigen Mitbürgern. Es stehen Umbaumaßnahmen an und man freue sich über die Spende.