Schapen. Pfarrer Ludger Pöttering hat die neue Zentralküche im Seniorenzentrum St. Elisabeth in Schapen gesegnet. Gleichzeitig gab es vom Förderverein des Hauses eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 25.000 Euro.

Im November 2018 entschied die St. Martin Pflege GmbH, die Hausküche im Seniorenzentrum St. Elisabeth in Schapen zu renovieren und vor allem zu erweitern, um zukünftig alle Seniorenhäuser der St. Martin Pflege mit der hauseigenen Zubereitung der Mahlzeiten versorgen zu können. "Eine akribische Vorplanung und Vorbereitung in der ersten Hälfte 2019 sowie vier Wochen Umbau- und Renovierungsmaßnahmen im Sommer dieses Jahres liegen hinter dem Seniorenzentrum in Schapen", heißt es in einer Pressemitteilung der St. Martin Pflege GmbH. Investitionen in Höhe von rund 200.000 Euro flossen unter anderem in neue Küchengeräte, ein neues Kühlhaus, ein neues Spülsystem und in einen neuen rutschfesten Fußboden.

Die neue Zentralküche der St. Martin Pflege erstrahlt nun im neuen Glanz und bereitet seit diesem Sommer täglich ca. 200 Mittagessen pro Tag zu. Versorgt werden das Seniorenzentrum St. Elisabeth in Schapen, das St. Johannes Stift in Spelle, das Seniorenzentrum Am Rathaus in Spelle sowie täglich circa 25 Kunden in der Samtgemeinde Spelle, denen das Essen nach Hause gebracht wird („Essen auf Rädern“).



Jetzt folgte am Elisabeth-Tag die Segnung der Küche durch Pfarrer Ludger Pöttering. Dabei waren die Bewohner des Elisabeth-Hauses, das gesamte Küchenteam sowie Vertretern des Fördervereins des Hauses, die für die neue Küche eine Unterstützung in Höhe von 25.000 Euro mitbrachte. Christoph Prekel, Geschäftsführer der St. Martin Pflege GmbH, dankte den Bewohnern des Hauses für den schönen Bogen zur Einweihung, der am Vortag von fleißigen Händen noch gebunden wurde, sowie dem Organisationsteam, allen Küchenmitarbeitern und dem Förderverein für die gelungene Umsetzung der neuen Küche.