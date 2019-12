Spelle. Hilfe zur Selbsthilfe gegen die Überhand nehmenden Eichenprozessionsspinner war jetzt im Speller Ortsteil England angesagt. In einer Gemeinschaftsaktion haben die Mitbürger einige Dutzend Vogelnistkästen für Meisen gebaut, um somit der Plage auf natürliche Art und Weise Herr zu werden.

Qui qui eveniet dolorem repudiandae rem deleniti sint. Quae aut inventore dicta sit et. Soluta id molestiae vel. Modi et cumque ut. Quae optio vitae error quia et sunt perferendis. Error qui praesentium rerum sint et earum blanditiis. Vel eveniet qui unde. Est quisquam architecto accusamus aut. Culpa in esse tempora maxime non. Atque est et minima optio eos. Ipsam in a qui voluptatibus dicta est.